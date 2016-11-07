Новинский перенес возвращение в Украину на день

Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, которого Генпрокуратура хочет привлечь к ответственности, намерен вернуться в Украину из Греции во вторник.

Об этом он заявил "Украинской правде".

"Во вторник прилечу. Где-то между часом и двумя дня приземлюсь в Жулянах. Можете приехать убедиться. Все эти глупости по поводу "прилетит-не прилетит" разгоняют исключительно для того, чтобы отвлечь от действительно важных вещей. Конечно, прилечу", – сказал он.

Как известно, в пятницу Новинский отлетел на греческий Афон. В четверг он утверждал, что намерен присоединиться там к паломнической группы митрополита Онуфрия и вернуться в Украину в понедельник.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского.

Регламентный комитет Верховной Рады должен рассмотреть представление ГПУ не скорее, чем через неделю.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где идет речь об узурпации власти и влиянии на украинскую церковь.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Роман Романюк, Олег Шанковский, УП