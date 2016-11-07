За сутки в зоне АТО ранены 5 бойцов – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 5 военных получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге в понедельник заявил спикер Министерства обороны полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но пятеро наших военных получили ранения", – отметил он.



Как уточнил полковник, в результате вражеских обстрелов 3 бойцов пострадали в Новоалександровке, 1 - в Авдеевке, и еще 1 в Новотроицком.

Валентина Романенко, УП