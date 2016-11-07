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ГПУ закрыла дело об обогащении члена НАПК Рябошапки

Понедельник, 7 ноября 2016, 13:13

Генпрокуратура закрыла дело о незаконном обогащении экс-замминистра юстиции, члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на постановление ГПУ.

"В уголовном производстве о незаконном обогащении 03.11.2016 принято решение о закрытии из-за отсутствия в деянии Рябошапки Р. Г. Состав уголовного преступления по следующим основаниям", – говорится в документе.

13 октября суд предоставил следователям доступ к расширенным банковским выпискам о движении денежных средств карточного счета Руслана Рябошапки в период с 1 сентября по 30 ноября 2015 года. В момент начисления данных средств Рябошапка был заместителем министра юстиции, а в марте 2016 года – был избран членом НАПК, где занимается вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов.

Ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак назвал две причины "удара" прокуратуры по Рябошапке.

"Мне уже неоднократно приходилось говорить о попытках президента установить полный контроль над антикоррупционной сферой. Сейчас будет очередная попытка поставить под него контроль специальные антикоррупционные органы. В связи с этим симптоматично, что первой жертвой е-декларирования стал член НАПК Р.Рябошапка, по факту якобы незаконного обогащения которого прокуратура начала уголовное производство. При том, что это не компетенция прокуратуры, и этот факт уже проверяло НАБУ", – пишет Трепак.

Как известно, в августе депутаты Антон Геращенко и Иван Винник, пытаясь убедить всех в якобы неготовности системы электронного декларирования, продемонстрировали размещенную в ней поддельную декларацию Рябошапки.

Позднее прокуратура Киева открыла уголовное производство по обращению Винника относительно незаконного обогащения Рябошапки.

Тот обвинял Рябошпаку в незаконном получении средств от ПРООН.

Рябошапка пояснил, что действительно получил средства на свой счет от ПРООН, поскольку был экспертом этой организации и работал на нее по контракту.

Темы: НАПКкоррупцияГенпрокуратура
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