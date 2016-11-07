МВД позвало на диалог активистов, протестующих против назначения Лютого

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе пригласили к диалогу представителей общественности Черкасской области, которые протестуют против назначения начальником управления Национальной полиции Черкасской Валерия Лютого.



Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба МВД.

Общественность Черкасской области пригласили для обмена мнениями по этому поводу, представления позиций и высказывания аргументов, после чего и будет принято окончательное решение о назначении руководства ГУНП Черкасской области.

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МВД и Нацполиция отмечают, что не будут подвергаться давлению и руководствоваться эмоциями при принятии кадровых решений, но в то же время для них важно сотрудничество с общественностью и готовность прислушиваться к аргументам, говорится в сообщении.

В то же время сначала в сообщении МВД отмечалось, что приказ о назначении Лютого был приостановлен.



"Решено приостановить действие приказа о назначении на должность начальника ГУНП в Черкасской области полковника полиции Валерия Лютого для проведения консультаций", - говорилось в сообщении МВД, которое позже претерпело изменения.



Как заявил "Украинской правде" директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, такого понятия как "приостановление действия приказа" не существует.



Он пояснил, что Лютый формально остается в должности начальника управления Национальной полиции в Черкасской области, однако не начнет работу до окончания соответствующих консультаций.

Как известно, 3 и 4 ноября активисты ряда общественных организаций и представители политических сил протестовали против назначения Лютого и требовали проведения прозрачного конкурса на эту должность. Кроме того вечером 4 ноября, под зданием местного управления полиции участники протестов жгли шины.

Валерий Лютый работает в органах внутренних дел с 1985 года.

В разное время он занимал должности начальника ГАИ Харькова и Харьковской области, заместителя начальника ГУ МВД в Харьковской области.

В 2010 году Лютый ушел из МВД на пенсию, а в 2013-м – стал советником харьковского городского головы Геннадия Кернеса по вопросам транспорта.

В сентябре 2015 года Лютый возглавил полицию Кривого Рога. Во время выборов мэра города народный депутат Егор Соболев заявлял, что начальник полиции февраля избил его помощника Виталия Чернявского.

Украинская правда