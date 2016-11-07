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В ОРДО не договорились, с какими флагами праздновать 7 ноября

Понедельник, 7 ноября 2016, 13:44

На оккупированных территориях Донбасса официально празднуют годовщину Октябрьской революции.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

Так, в Донецке по проспекту Гурова прошло шествие примерно из 200 человек.  Люди с флагами "Коммунистической партии ДНР" собрались у памятника Ленину на центральной площади города.

 
 

В Горловке мероприятия приурочили ко Дню воинской славы – на российский манер. Там нет коммунистических флагов, а только флаги так называемой ОРДО. В Горловке на площади много молодежи.

Как известно, в Украине 7 ноября не празднуют уже давно.

 
 
 

В России в советское время 7 ноября на Красной площади проводились военные парады по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Последний такой парад состоялся в 1990 году.

А 7 ноября 2000 года на Красной площади провели марш ветеранов ноябрьского парада 1941 года. В этом году там также прошел военный парад.

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