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В грузинской партии Саакашвили назвали его отставку логичной

Понедельник, 7 ноября 2016, 14:14

Один из лидеров грузинской партии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" Давид Дарчиашвили считает, что оставшийся без поддержки центральных украинских властей Саакашвили должен был уйти с занимаемого поста.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Особенно в последнее время было видно, что в Украине у Михеила Саакашвили нет политической поддержки, нет поддержки со стороны центральных украинских властей. Его решение уйти с поста было обусловлено существующей социально-политической системой в Украине", – сказал он.

Он считает, что Саакашвили останется в украинской политике в качестве независимого оппозиционного политика.

"Это, наверное, не значит, что Саакашвили будет в оппозиции со всеми украинскими политическими силами. Знаю, что у него нормальные отношения с президентом Порошенко", – добавил Дарчиашвили.

При этом он отметил, что пока не знает дальнейших планов Саакашвили.

Как известно, в понедельник Саакашвили сообщил, что подал заявление об отставке. Он мотивировал это тем, что центральная власть поддерживает коррупционеров Одесской области.

Также он добавил, что был потрясен состояниями, которые чиновники указали в своих электронных декларациях.

Темы: СаакашвилиГрузия
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