Кабмин согласует заявление Саакашвили об отставке, когда оно поступит

Кабинет министров намерен удовлетворить заявление одесского губернатора Михеила Саакашвили об увольнении, когда она поступит.

Об этом УП заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

"Пока документов на увольнение Михеила Саакашвили нет. Если они поступят и если Михеил Саакашвили не передумает, то правительство их согласует", – сказал он.

При этом Столярчук напомнил, что полномочия назначать или увольнять глав областных госадминистраций принадлежат президенту.

Как известно, ранее в пресс-службе президента Петра Порошенко сообщили УП, что Порошенко удовлетворит увольнение Саакашвили, если соответствующее обращение поступит от правительства.

Как известно, в понедельник Саакашвили сообщил, что подал заявление об отставке. Он мотивировал это тем, что центральная власть поддерживает коррупционеров Одесской области.

Также он добавил, что был потрясен состояниями, которые чиновники указали в своих электронных декларациях.

Согласно закону о госслужбе, президент назначает и увольняет глав местных государственных администраций по представлению правительства.

Олег Шанковский, УП