Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин согласует заявление Саакашвили об отставке, когда оно поступит

Понедельник, 7 ноября 2016, 15:50

Кабинет министров намерен удовлетворить заявление одесского губернатора Михеила Саакашвили об увольнении, когда она поступит.

Об этом УП заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

"Пока документов на увольнение Михеила Саакашвили нет. Если они поступят и если Михеил Саакашвили не передумает, то правительство их согласует", – сказал он.

При этом Столярчук напомнил, что полномочия назначать или увольнять глав областных госадминистраций принадлежат президенту.

Как известно, ранее в пресс-службе президента Петра Порошенко сообщили УП, что Порошенко удовлетворит увольнение Саакашвили, если соответствующее обращение поступит от правительства.

Как известно, в понедельник Саакашвили сообщил, что подал заявление об отставке. Он мотивировал это тем, что центральная власть поддерживает коррупционеров Одесской области.

Также он добавил, что был потрясен состояниями, которые чиновники указали в своих электронных декларациях.

Согласно закону о госслужбе, президент назначает и увольняет глав местных государственных администраций по представлению правительства.

Олег Шанковский, УП

Темы: СаакашвилиКабинет министровотставка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: