Кабмин согласует заявление Саакашвили об отставке, когда оно поступит
Кабинет министров намерен удовлетворить заявление одесского губернатора Михеила Саакашвили об увольнении, когда она поступит.
Об этом УП заявил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.
"Пока документов на увольнение Михеила Саакашвили нет. Если они поступят и если Михеил Саакашвили не передумает, то правительство их согласует", – сказал он.
При этом Столярчук напомнил, что полномочия назначать или увольнять глав областных госадминистраций принадлежат президенту.
Как известно, ранее в пресс-службе президента Петра Порошенко сообщили УП, что Порошенко удовлетворит увольнение Саакашвили, если соответствующее обращение поступит от правительства.
Как известно, в понедельник Саакашвили сообщил, что подал заявление об отставке. Он мотивировал это тем, что центральная власть поддерживает коррупционеров Одесской области.
Также он добавил, что был потрясен состояниями, которые чиновники указали в своих электронных декларациях.
Согласно закону о госслужбе, президент назначает и увольняет глав местных государственных администраций по представлению правительства.
Олег Шанковский, УП