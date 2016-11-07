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БПП за полгода больше всего потратился на политтехнолога Порошенко

Понедельник, 7 ноября 2016, 16:42

Крупнейшими расходами в течение полугода президентской партии "Солидарность" стали перерасчеты политтехнологу Олегу Медведеву.

Об этом пишет общественная организация "ЧЕСНО".

В общем Медведев в течение полугода получил 420 тысячи гривен.

"Деньги политтехнологу присылали 6 платежами по 70 тыс. грн. В месяц за информационно-консультационные услуги", - сказано в публикации.

Указывается, что это больше половины потраченного бюджета партии за полгода.

"В целом БПП из госбюджета получил наибольшее среди партий - почти 50 млн грн. Для сравнения за полгода партия официально потратила в 60 раз меньше (818 тысяч)", - указывается в публикации.

Позже Медвєдєв прокомментировал эти данные: "Не хотел бы, чтобы сложилось впечатление, будто эта история связана с бюджетным финансированием партий".
"Зная, что с 1 июля 2016 года вступает в силу соответствующий закон, действие нынешнего договора мы сознательно ограничили первым полугодием, когда партия финансировалась исключительно за счет частных средств", - отметил он.
"Для меня будет честью продолжить свое сотрудничество с БПП. Но решение смогу принять только после юридических консультаций и полного выяснения новых правовых обстоятельств, которые возникают в связи с реформой финансирования политических партий", - добавил Медведев.

Согласно данным Liga.net, в течение последних 15 лет Медведев был политтехнологом и консультантом.

В частности он консультировал Виктора Ющенко и партию "Наша Украина", Юлии Тимошенко и БЮТ. Также он был советником Юлии Тимошенко во время, когда она была премьер-министром.

В 2008 году Медведев был избран депутатом Киевсовета (от БЮТ). Во время выборов президента в 2014 году работал в штабе Петра Порошенко.

Как известно, Национальное агентство предотвращения коррупции предоставило государственное финансирование уставной деятельности пяти партиям в IV квартал 2016 года.

Соответственно, "Народный фронт" получит 25 млн 136 тыс. 400 грн., "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 24 млн 771 тыс. 800 грн., "Объединение "Самопомощь" - 12 млн 461 тыс. 650 грн., "Радикальная Партия Олега Ляшко" - 8 млн 453 тыс. 925 грн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоБППдекларации
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