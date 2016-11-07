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В Черкассах поймали титушку, который помогал беркутовцам на Майдане

Понедельник, 7 ноября 2016, 17:33

В рамках расследования насильственного задержания участников "Автомайдана" задержан житель Черкасс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры в понедельник.

Указывается, что его задержали 3 ноября на основании постановления следственного судьи.

С 16.09.2016 он находился в розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия", "заведомо ложное сообщение о совершении преступления", "заведомо ложное показание".

Согласно сообщению ГПУ, указанное лицо 23 января 2014 помогло "Беркуту" "в провокации конфликта и задержании с применением насилия 6 участников общественного движения "Автомайдан" и повреждении их транспортных средств, имело место на улице Щорса в г. Киеве, а также давало заведомо ложные показания о якобы совершении этими лицами тяжких преступлений".

К указанного лица решением судьи применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Украинская правда

Темы: МайданГенпрокуратураЧернигов
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