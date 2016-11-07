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Боевики в понедельник 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Понедельник, 7 ноября 2016, 17:50

Боевики в понедельник 26 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении состоялось 14 обстрелов.

В районах Марьинки и Новотроицкого боевики использовали стрелковое оружие, в Красногоровке и Широкино - минометы калибра 82-мм, вооружения БМП, а в Новомихайловке они вели огонь из гранатометов и пулеметов.

"Укрепление подразделений вблизи Гнутово подверглись обстрелам вражеских снайперов, минометов 82 и 120 калибров, ствольной артиллерии калибра 122-мм", - отмечается в сообщении.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим тишины. В сторону сил АТО в районе Авдеевки они открывали огонь из гранатометов и пулеметов, в Луганском - из минометов калибра 82мм, а в Зайцево - из стрелкового оружия.

На Луганском направлении зафиксировано 4 вооруженные провокации.

"Укрепление украинских воинов на окраине Станицы Луганской обстреляли из пулеметов крупного калибра, в Крымском - из гранатометов, а по подразделениям вблизи Новоалександровки, кроме гранатометов, оккупанты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов", - сообщили в пресс-центре АТО.

Украинская правда

Темы: АТОВооруженные силы
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