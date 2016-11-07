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У Порошенко думают, кем заменить Саакашвили

Понедельник, 7 ноября 2016, 17:57

В Администрации президента обсуждают несколько кандидатур на должность губернатора Одесской области.

Об этом УП сообщили источники близкие к АП.

Собеседники объясняют, что четких кандидатур пока нет, но обсуждается возможность назначения кого-то из бывших председателей Одесской ОГА.

Также на Банковой обсуждают кандидутуру Анатолия Урбанский, который возглавляет Одесский областной совет и является членом партии БПП.

В то же время источники отрицают возможность назначения на эту должность близкого друга президента Петра Порошенко Игоря Кононенко.

УП обратилась по этому поводу за комментарием к Кононенко, однако он решил не отвечать.

Как известно, в понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

Личность Саакашвили обсуждалась в кругу общественных активистов, как "драйвер новой политической силы".

В частности, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе весной заявлял, что "Саакашвили будет с нами, конечно. И он будет одним из идеологов и драйверов этой новой партии".

Летом народный депутат Виктор Чумак сообщил, что номинационный комитет активно отбирает людей, которые станут членами новой всеукраинской партии "Хвиля", который может возглавить Саакашвили.

Роман Кравец, УП

Темы: Одесская областьСаакашвили
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