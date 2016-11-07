Супруга Саакашвили отказалась от места в парламенте Грузии

Супруга третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс сообщила в ЦИК, что отказывается от своего депутатского мандата.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Грузии.

Сандра Руловс была вторым номером в списке бывшей правящей партии "Единое национальное движение", основателем которой является ее супруг.

Депутатом парламента она стала после того, как ЕНД получило 27 мест в парламенте Грузии по результатам выборов, которые прошли в два тура — 8 и 30 октября.

"Сандра Рулофс сообщила нам о своем намерении. ЦИК Грузии не уполномочен снимать депутатов с должности, это должен будет сделать парламент после того, как соберется. Центральная избирательная комисся представит парламенту только фамилию ее правопреемника", — пояснили в ЦИК Грузии.

По предварительным данным, место Руловс в парламенте займет №28 в партийном списке "Национального движения", экс-губернатор Кахетии Георгий Гвиниашвили.

Сандра Руловс также была кандидатом в мажоритарные депутаты от Зугдидского избирательного округа, но пройдя во второй тур, отказалась от участия в выборах, заявив, что власти создали в регионе Самегрело тяжелую обстановку и ее сторонников притесняют.

Сам Михаил Саакашвили после объявления результатов выборов 8 октября призвал членов ЕНД отказаться от участия во втором туре голосования и бойкотировать работу парламента девятого созыва, поставив под сомнение легитимность выборов.

Однако политсовет партии все же принял решение участвовать во втором туре и работать в парламенте, несмотря на то, что правящая партия получила конституционное большинство — 115 голосов и у фракции ЕНД не будет возможности влиять на процесс принятия законов.

Один из лидеров ЕНД Давид Бакрадзе заявил, что несмотря на эти обстоятельства, партия намерена формировать общественное мнение и вести активную оппозиционную политику.

Новости-Грузия