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Исследователи предсказывают победу Клинтон с вероятностью 90%

Вторник, 8 ноября 2016, 01:47

Шансы кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах составляют 90 процентов.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на результаты последних опросов в рамках совместного с компанией маркетинговых исследований Ipsos проекта States of the Nation, пишет DW.com.

Согласно этим данным, экс-госсекретарь может получить 45 процентов голосов избирателей против 42-х у ее соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, а также 303 голоса членов коллегии выборщиков против 235-ти у Трампа.

Для победы на выборах необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Сопоставимые цифры приводит и издание Economist. По результатам опроса, проведенного им совместно с исследовательским институтом YouGov, Клинтон получает 45 процентов голосов избирателей против 41-го процента у Трампа.

С 4 по 7 ноября были опрошены 3677 потенциальных избирателей. Как отмечает издание, статистическая погрешность не превышает 1,7 процента.

Как известно, выборы президента США пройдут во вторник, 8 ноября.

Темы: СШАКлинтон
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