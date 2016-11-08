Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Молодежь Молдовы извинилась за Додона

Вторник, 8 ноября 2016, 02:15

Представители молдавского молодежного движения провели перед Посольством Украины в Кишиневе флешмоб "Нам стыдно за Додона. Извините, пожалуйста!".

Об этом сообщает Укринформ.

Акция была проведена в связи с озвученными ранее заявлениями кандидата на пост президента Молдовы от Партии социалистов Игоря Додона о том, что "Крым принадлежит России".

"Мы очень сожалеем о том, что Игорь Додон позволил себе такие высказывания. Украина - суверенное государство, и вместо того, чтобы стремиться помочь соседнему государству сохранить свою целостность, Додон поддерживает сепаратизм", - заявил один из участников акции.

 
ukrinform

Как сообщалось, в Верховной Раде ждут от Службы безопасности Украины реакции на заявления кандидата в президенты Молдовы Игоря Додона о "российском Крыме".

Вице-спикер Ирина Геращенко зачитала депутатский запрос председателю СБУ относительно принятия решения о запрете въезда на территорию Украины гражданину Молдовы Додону Игорю Николаевичу 1975 года за высказывания, содержащие признаки посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

30 октября в Молдове состоялся первый тур президентских выборов, в котором лидировал кандидат от Партии социалистов Игорь Додон.

Ранее он заявлял, что Крым принадлежит Российской Федерации.

Додон выступает за федерализацию Молдовы и предоставление особого статуса Приднестровью, на что нужно провести референдум.

Темы: МолдоваКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: