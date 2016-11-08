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Объявлен конкурс на 60% состава Верховного Суда

Вторник, 8 ноября 2016, 09:33

Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на должности 120 судей в новом Верховном Суде.

Соответствующее объявление от 7 ноября опубликовано в издании "Голос України".

Выбирают по 30 судей в кассационные административный, хозяйственный, криминальный и гражданский суды.

Документы от претендентов будут принимать в ВККС с 17 ноября по 9 декабря включительно, но желающие должны сообщить о своем намерении принимать участие в конкурсе с 9 по 15 ноября, заполнив форму на сайте комиссии.

Как известно, 30 сентября вступили в силу изменения к Конституции в части правосудия и новый закон "О судоустройстве и статусе судей" – потому вместо высших спецсудов создается новый Верховный Суд, все 200 судей которого будут выбирать конкурсным путем.

Кроме кассационного административного суда; кассационного хозяйственного суда, кассационного криминального суда и кассационного гражданского суда в Верховном Суде будет действовать Большая Палата Верховного Суда.

Алена Рощенко, УП

Темы: судреформы
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