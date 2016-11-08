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В России состряпали обвинение на Героя Украины

Вторник, 8 ноября 2016, 09:31

В России следком обвиняет двоих украинских командиров подразделений  - героя Украины Василия Зубаныча и подполковника Михаилу Прокопива в применении запрещенных средств.

Об этом говорится в сообщении Следкома РФ, обнародованном во вторник.

"Заочно предъявлены обвинения двум командирам подразделений вооруженных сил Украины, причастным к обстрелам гражданского населения", - сказано в сообщении Следкома.

При этом в сообщении следкома указывается, что события ими описываемые происходят не в Украине, а в формировании "Донецкая народная республика".

"В ходе расследования установлена причастность командира 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковника Василия Зубанича к организации 15 июня 2016 года совместно с военнослужащими указанной бригады артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, территории населенных пунктов Красногоровка и Старомихайловка Донецкой народной республики, в результате которого пострадали два мирных жителя, не участвующие в вооруженном конфликте", - сказано в сообщении.

 

В Следкоме также заявляют, что установили якобы причастность  командира 1 батальона 14 отдельной мехбригады подполковника Михаила Прокопива "к организации совместно с военнослужащими указанного воинского подразделения 24 и 28 марта 2016 года артиллерийских обстрелов Петровского и Киевского районов города Донецка".

"Собранные доказательства позволили заочно предъявить Зубаничу и Прокопиву обвинения в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ" – сказано в сообщении.

При этом Следком не заводит никаких уголовных дел по поводу участия российских граждан, в том числе военных на территории Украины.

Украинская правда

Темы: РосcияДонбасс
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