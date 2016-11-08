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В Минобороны заявили, что им не поставили зимние шапки и теплые вещи

Вторник, 8 ноября 2016, 09:51

Минобороны заявляет о нехватке зимних шапок, курток и белья для выдачи военнослужащим.

Об этом на брифинге сообщила спикер Минобороны Оксана Гаврилюк, передают Українські Новини.

"Для выдачи военнослужащим не хватает зимних шапок, флисовых курток-утеплителей и теплого белья, которые не поступили в Минобороны в установленные сроки от предприятий производителей", - сказала она.

По словам Гаврилюк, Минобороны рассчитывает, что недостающая одежда поступит от производителей во второй половине ноября.

Как сообщали Українські Новини, ранее Минобороны заявило о вещевом обеспечении военных в зоне проведения антитеррористической операции на 100%.

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