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Судья, которая живет в служебной квартире, не декларировала собственную

Вторник, 8 ноября 2016, 09:53

Семья судьи Хозяйственного суда Киева Ирины Андреишиной приобрела автомобиль Subaru Outback 2015 выпуска стоимостью 1,01 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует электронная декларация судьи в реестре НАПК.

Автомобиль оформили в собственность 1 декабря 2015 года. Отмечается, что это совместная собственность судьи и ее мужа Евгения Андреишина.

Также у судьи есть авто Volkswagen Tiguan 2009 года выпуска, а у ее мужа – Nissan Note 2010 года.

Судья сообщила, что в 2015 году продала квартиру некой Наталье Имановой. От продажи Андреишина получила 779 тыс грн. дохода.

Как сообщают "Наші гроші", в реестре недвижимости есть данные, что гражданка Иманова купила квартиру 26 ноября 2015 года, то есть за неделю до того, как судья приобрела автомобиль. Это квартира площадью 56 кв.м. в Киеве на улице Голосеевской.

В 2014 году, когда судья носила фамилию своего бывшего мужа – Гавриловская – квартиру на улице Голосеевской она не декларировала.

Андреишина также декларирует служебную квартиру площадью 90 кв.м. Эта квартира принадлежит Хозсуду Киева и находится в пользовании судьи с 2012 года. В служебной квартире также прописан сын судьи – Максим.

Судья Андреишина официально владеет 20% квартиры в Киеве площадью 67,5 кв.м., которая принадлежит ее родителям и сестре. Ее новый муж имеет долю в киевской квартире на 80 кв.м., совладельцами которой являются его родители и брат.

В прошлом году судья Андреишина получила 187 тысяч гривен зарплаты и 18 тысяч алиментов на сына. В 2014 году судья также декларировала ценные бумаги номинальной стоимостью 0,52 млн. грн. В 2015 году судья сообщила, что не имеет никаких денежных активов.

Муж судьи в 2015 году официально заработал только 55 тысяч гривен. Он числится директором ООО "Спирит Бета", специализирующаяся на ресторанной деятельности и услугах мобильного питания. Ранее основателем фирмы значилась российская компания "Кутузовская Плюс". Но с недавних пор владельцем является харьковчанка Олеся Габриелян.

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Темы: декларациисуд
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