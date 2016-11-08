Суд арестовал всю недвижимость в резиденции "Межигорье" – СМИ

Суд наложил арест на все недвижимое имущество, которое находится на территории бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорья" в Новых Петровцах Киевской области.

Об этом сообщают во вторник "Українські новини", ссылаясь на источник в Генпрокуратуре.

"На основании судебных решений наложен арест на все недвижимое имущество, которое находится на территории "Межигорья", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент продолжаются осмотры движимого имущества, в том числе зоопарка, на территории "Межигорья", после завершения которых будет решен вопрос об аресте этого имущества.

"Украинская правда" обратилась за соответсвующими пояснениями в Генеральную прокуратуру.

Позже в Генпрокуратуре объяснили "Украинской правде", что суд наложил арест на недвижимость в Межигорье еще в 2014 году.

Имущество будет оставаться под арестом, пока не будет приговора суда о конфискации. В то же время еще возможно принятие Верховной Радой закона о спецконфискации.