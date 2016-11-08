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В Крыму рассматривают апелляцию одного из задержанных в Бахчисарае

Вторник, 8 ноября 2016, 10:37

В так называемом Верховном суде оккупированного Россией Крыма рассматривается апелляция крымского татарина Марлена Асанова, одного задержанных во время массовых обысков 12 мая 2016 года в Бахчисарае.

Об этом сообщает во вторник в своем Facebook адвокат, представляющий интересы крымских татар, Эмиль Курбединов.

"В настоящий момент в Верховном суде Крыма рассматривается апелляционная жалоба Марлена Асанова. Директор кафе Салачик, Бахчисарай. Суд первой инстанции оштрафовал его на 20 тыс. руб. за участие в митинге", – пишет защитник.

Речь идёт о массовых обысках в Бахчисарае во время которых гражданские активисты прибыли на место проведения обысков и арестов.

Во время этих рейдов были арестованы жители Бахчисарая, обвиняемые по "делу Хизб-ут Тахрир", а также Ильми Умеров был доставлен в ФСБ, напоминает Курбединов.

Он также отметил, что Асанов не единственный, кого привлекают по этим событиям к административной ответственности.

Как известно, в мае 2016 года в Бахчисарае под предлогом борьбы с "Хизб ут-Тахрир" ФСБ РФ провела обыски и задержания.

В частности массовый обыск прошел в кафе Салачик.

Украинская правда

Темы: Крымкрымские татары
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