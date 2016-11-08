Дело "смертельной BMW": расследование в отношении патрульного завершено

Прокуратура города Киева завершила расследование в уголовном производстве по патрульного полицейского Сергея Олийныка, которого подозревают в убийстве 17-летнего подростка в ходе преследования автомобиля BMW в ночь на 7 февраля в Киеве.



Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города Киева.



В ходе досудебного расследования установлено, что патрульный полицейский во время преследования автомобиля BMW, в котором находились 4 человека, превысил служебные полномочия и в нарушение установленного законом порядка совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.



На основании полученных в ходе следствия вещественных доказательств и выводов ряда экспертиз (в частности, комплексной судебно-баллистической и судебно-медицинской экспертизы, комплексной компьютерно-технической экспертизы, экспертизы оружия и других) полицейскому сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.



В настоящее время подозреваемому, его защитникам и пострадавшим объявлено о завершении досудебного расследования и открыто материалы уголовного производства для ознакомления.



После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как известно, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульная полиция в Киеве применила оружие во время преследования BMW, пассажиры которого сели в машину с алкоголем и не реагировали на призывы остановиться.

В результате был ранен17-летний пассажир Михаил Медведев, который позже умер от ранения.

Патрульный инспектор Сергей Олийнык, применивший оружие для задержания автомобиля-нарушителя в Киеве, подчеркнул, что случайно попал в пассажира.

Прокуратура сообщила ему о подозрении в убийстве пассажира BMW. Олийнык был взят под стражу. Позже суд отпустил его под круглосуточный домашний арест.

Главным виновником смерти подростка прокуратура считает водителя автомобиля BMW, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Украинская правда