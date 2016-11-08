На одну зарплату: киевская прокурор обжилась 2 иномарками и 4 квартирами

25-летняя прокурор Оболонского района Киева Елена Бобита задекларировала четыре квартиры, три гаража и два дорогие иномарки.



Об этом свидетельствуют данные из ее электронной декларации, на что обратил внимание Центр Противодействия Коррупции.



Бобита владеет квартирой в Киеве (130 кв метров). Также в ее собственности половина другой киевской квартиры площадью 130 кв.м. Еще она владеет квартирой в Киеве (площадью 221 кв. м.) и оккупированном Луганске (51 кв.м.).

Кроме того, в собственности Бобита находится Porsche Cayenne 2011 выпуска, Volswagen Tiguan 2013 года и три гаража.



Прокурор задекларировала годовую зарплату размером 75 тысяч гривен, ее муж 87 тысяч грн.

В Центре противодействия коррупции отметили, что прокурору 25 лет.

Украинская правда