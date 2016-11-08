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Американцы в Украине уже проголосовали за президента США – почтой

Вторник, 8 ноября 2016, 12:10

Американцы, проживающие или временно пребывающие на территории Украины, уже осуществили свое избирательное право на президентских выборах в США.

Об этом рассказали в пресс-службе американского посольства агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Приблизительно 8 тысяч американцев постоянно проживают на территории Украины, по оценкам консульского отдела. Вместе с тем, с учетом тех, кто пребывает с временными поездками, число американцев одномоментно может достигать 16 тысяч", – отметили в дипучреждении.

"Но те, кто принимает решение проголосовать на территории Украины, это уже сделали при помощи почты, как это обычно происходит на американских выборах", – сказали в пресс-службе посольстве США.

В дипмиссии также сообщили, что при посольстве не открывают избирательных участков, а избиратели голосуют согласно процедуре, утвержденной в каждом штате индивидуально.

"Это зависит от правил, которые устанавливают избирательные комиссии в избирательных округах, которые расположены в США. При этом в некоторых штатах сами штаты устанавливают временные рамки, в некоторых даже на уровне округа это определяется", – отметили в пресс-службе посольства.

Как известно, 8 ноября граждане США выбирают президента из двух кандидатов: "демократки" и политика Хиллари Клинтон и "республиканца" и бизнесмена Дональда Трампа.

Темы: СШАвиборы
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