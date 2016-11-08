Львовянина приговорили к 3 годам за сепаратистские посты в интернете

Львовский суд приговорил местного жителя к 3 годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания сроком 3 года за призывы к сепаратизму и свержению власти в Украине.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

Согласно сообщению, мужчина у себя дома в соцсети "Вконтакте" с мая 2014 года по март 2015 "проводил незаконную агитационную работу среди пользователей интернета".

"В частности, распространял на своей странице статьи (посты) с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захвату государственной власти, а также к изменениям границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", – заявила прокуратура.

Украинская правда