Радио "Шансон" проверят через прославление военного флота РФ

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 8 ноября назначила очередную внеплановую проверку киевской радиостанции "Шансон".

Об этом сообщает пресс-служба совета.

Причиной стала трансляция вечером 2 ноября песни Дениса Майданова "Тихий океан", в которой есть такие строки:

"Недели похода – такая работа есть Родине верно служит. Наш пеленг не пуст – боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не то на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин – Российский военный морфлот!".

"Национальный совет видит в приведенной цитате популяризацию и пропаганду военно-морских сил государства-агрессора, поэтому для выяснения всех обстоятельств и согласно предусмотренного законом порядка осуществления контроля вещания телерадиоорганизаций проведет внеплановую проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение", – добавили в Нацсовете.

Как известно, Нацсовет уже назначал внеплановую проверку радио "Шансон" в августе из-за подобных причин. Тогда в эфире было зафиксировано песню Арины Крамер "Сегодня все спокойно" ("Спецназ"), в которой прославлялся русский спецназ.

"Эту проверку уже проведено. Как отметил председатель Национального совета Юрий Артеменко, есть смысл объединить эти вопросы и рассмотреть результаты этих двух проверок "Шансона" вместе", – говорится в заявлении Нацсовета.

Украинская правда