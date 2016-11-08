В столице Словении открыли памятник Сковороде

Президент Украины Петр Порошенко открыл памятник украинскому поэту и философу Григорию Сковороде в столице Словении Любляне.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Памятник Григорию Сковороде, который открываем в Любляне, станет символом любви и дружбы между словенским и украинским народами", - написал он.

На своей странице в Facebook Порошенко опубликовал видео открытия.

У столиці Словенії з'явився пам'ятник Григорію Сковороді pic.twitter.com/nSsiVrS6v1 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016

Как пишет сайт KHARKIV Today Cкульптура украинского философа установили в Парке Книги. Ее автором является харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов.

Украинська правда