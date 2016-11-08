Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В столице Словении открыли памятник Сковороде

Вторник, 8 ноября 2016, 15:13

Президент Украины Петр Порошенко открыл памятник украинскому поэту и философу Григорию Сковороде в столице Словении Любляне.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Памятник Григорию Сковороде, который открываем в Любляне, станет символом любви и дружбы между словенским и украинским народами", - написал он.

На своей странице в Facebook Порошенко опубликовал видео открытия.

Как пишет сайт KHARKIV Today Cкульптура украинского философа установили в Парке Книги. Ее автором является харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов.

Украинська правда

Темы: культураПорошенкоСловения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
культура
Язык агрессора: в Киеве запретили включать русские песни в публичных местах
Декоммунизация "Родины-матери": регулятор выдал разрешение на замену советского герба на герб Украины
Украинские фестивали, которые стоит посетить летом: подборка
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: