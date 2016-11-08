В деле Новинского были допрошены три президента Украины

В уголовном деле, в котором проходит депутат от "Оппозиционного блока" олигарх Вадим Новинский, были допрошены три президента Украины.



Об этом свидетельствует полный текст представления генпрокурора Юрия Луценко в парламент на привлечение Новинского к ответственности, которое имеет в своем распоряжении "Украинская правда".



Так, согласно документу, президентов допросили еще в 2014 году: Леонида Кравчука 20 мая, Виктора Ющенко 31 июля, Леонида Кучму - 31 августа.

Всего в представлении фигурируют протоколы допроса 5 десятков свидетелей.



По мнению Генпрокуратуры, вина Новинского в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27 (пособничество), частью 2 статьи 146 (лишение свободы) и частью 1 статьи 365 (превышение полномочий) убедительно подтверждается собранными доказательствами.



С полным текстом представления генпрокурора и версии следствия в "церковном деле" Новинского можно ознакомиться здесь.



Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского.



Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "великого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влиянии на украинскую церковь.



Украинская правда