Новинскому грозит до 5 лет тюрьмы - ГПУ

Генпрокуратура обвиняет нардепа от "Оппозиционного блока" Александра Новинского по трем статьям.

Об этом говорится в тексте представления прокурора, опубликованного на "Украинской правде".

"ГПУ квалифицировало обвинения Новинского частью 5 статьи 27 (пособничество), частью 2 статьи 146 (лишение свободы) и части 1 статьи 365 (превышение полномочий)", - говорится в статье.

Также указывается, что Генпрокуратура провела ряд допросов.

"Текстов протоколов допросов свидетелей в представление не добавлено. Но основываясь на них, у Луценко утверждают, что "есть основания считать, что Новинский совершил уголовное преступление…, за которое установлено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в материале.

Как известно, Новинский, которого Генпрокуратура хочет привлечь к ответственности, вернулся в Украину из Греции.

В пятницу Новинский улетел на греческий Афон. В четверг он заявил, что намерен присоединиться там к паломнической группы митрополита Онуфрия и вернуться в Украину в понедельник.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского.

Регламентный комитет Верховной Рады должен рассмотреть представление ГПУ не быстрее, чем через неделю.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "великого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влияние на украинскую церковь.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".