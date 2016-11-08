Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новинскому грозит до 5 лет тюрьмы - ГПУ

Вторник, 8 ноября 2016, 16:08

Генпрокуратура обвиняет нардепа от "Оппозиционного блока" Александра Новинского по трем статьям.

Об этом говорится в тексте представления прокурора, опубликованного на "Украинской правде".

"ГПУ квалифицировало обвинения Новинского частью 5 статьи 27 (пособничество), частью 2 статьи 146 (лишение свободы) и части 1 статьи 365 (превышение полномочий)", - говорится в статье.

Также указывается, что Генпрокуратура провела ряд допросов.

"Текстов протоколов допросов свидетелей в представление не добавлено. Но основываясь на них, у Луценко утверждают, что "есть основания считать, что Новинский совершил уголовное преступление…, за которое установлено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в материале.

Как известно, Новинский, которого Генпрокуратура хочет привлечь к ответственности, вернулся в Украину из Греции.

В пятницу Новинский улетел на греческий Афон. В четверг он заявил, что намерен присоединиться там к паломнической группы митрополита Онуфрия и вернуться в Украину в понедельник.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата Вадима Новинского.

Регламентный комитет Верховной Рады должен рассмотреть представление ГПУ не быстрее, чем через неделю.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "великого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влияние на украинскую церковь.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НовинскийВерховная РадаГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 11 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Новинский
Суд арестовал доли Новинского в 72 компаниях
Госгеонедр забрала у компании Новинского лицензии на два месторождения
Суд арестовал скрытые активы Новинского на 10,5 миллиарда: спрятал 230 объектов недвижимости
Последние новости
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:50
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, есть пострадавшие
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
Все новости...
Реклама: