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Боевики во вторник провоцировали силы АТО на открытие огня

Вторник, 8 ноября 2016, 18:03

Боевики совершили 22 обстрела позиций Вооруженных сил Украины во вторник.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования 13 раз провоцировали украинских защитников на открытие огня.

"В районах Широкино, Марьинки и Водяного боевики использовали стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы. Кроме Широкино, нарушая Минские договоренности, противник обстреливал наши позиции с 120 мм минометов в районе Степного, Березовой и Красногоровки", - сказано в сообщении.

В то же время вблизи Лебединского зафиксировано применение минометов 82 калибра.

"На Донецком направлении боевики 3 раза нарушали режим тишины. В сторону сил АТО в районе Луганского стреляли из минометов калибра 82 и 120 мм. Также здесь российские оккупационные войска открывали огонь из вооружения БМП, а в Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, на Луганском направлении зафиксировано 6 вооруженных провокаций.

"В районе Балки-Кошарной - огонь из вооружения БМП. Неподалеку Крымского противник использовал минометы 82 калибра. Новоалександровку обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а в Желтом и Станице-Луганской фиксировались выстрелы из гранатометов", - сообщили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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