СМИ: Букмекеры в день выборов снизили шансы Клинтон на победу

Букмекеры в день выборов в США говорят о значительно более высокой вероятности победы демократки Хиллари Клинтон, чем ее оппонента, республиканца Дональда Трампа.

Однако, как сообщает "Немецкая волна", на ряде платформ шансы 70-летнего магната несколько выросли.

В ирландской конторе Paddy Power говорят, что во вторник шансы Клинтон на победу сократились с 83,3 процента до 81,8, тогда как у Трампа - подскочили до 22 процентов с 20.

"Поток денег относительно одинаковый, разве что несколько выше в пользу Трампа", - говорит представитель букмекера, цитирует его Reuters.

Согласно его данным, только в день голосования было минимум двадцать ставок на суммы в тысячи долларов.

Британский букмекер Ladbrokes дает Клинтон 76 процентов шансов, Трампу - 24.

Созданный учеными и политконсультантами ресурс PredictIt с воскресенья снизил шансы Клинтон на процент - до 80, Трампа - поднял до 22 с 20 процентов.

Большинство пари, впрочем, колеблется на отметках 80 к 20 в пользу экс-госсекретаря.

Как известно, британские букмекеры называли вероятность Brexit на уровне 25 процентов, выше оценив шансы на то, что британцы проголосуют против выхода из Евросоюза в ходе референдума в июне 2016 года. Однако результат оказался противоположным.