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СМИ: Клинтон по прогнозам лидирует в 6 из 7 "колеблющихся" штатах

Вторник, 8 ноября 2016, 22:20

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, по предварительным прогнозам, лидирует в шести из семи "колеблющихся" американских штатах, где исторически нет перевеса ни у демократов, ни у республиканцев, и которые играют очень важную роль в выборах президента США.

Согласно данным проекта VoteCastr, на 2 часа дня по нью-йоркскому времени, Клинтон может одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом в следующих колеблющихся штатах: Колорадо (47% - Клинтон, 42% - Трамп), Флорида (49% - Клинтон, 45% - Трамп), Невада (47% - Клинтон, 44% - Трамп), Огайо (46% - Клинтон, 45% - Трамп), Пенсильвания (48% - Клинтон, 44% - Трамп), Висконсин (49% - Клинтон, 43% - Трамп).

Республиканец же, в свою очередь, предварительно лидирует в штате Айова (45% - Клинтон, 46% - Трамп).

Кроме того, по данным CNN, по состоянию на 20:30 по киевскому времени (13:30 на востоке США) более 4,6 млн американских избирателей проголосовали в "колеблющихся" штатах Колорадо, Вирджинии Джорджии, Огайо и Висконсине.

Так, в Колорадо проголосовали более 2,2 млн человек. На утро вторника на избирательные участки пришли 771 тыс. 745 сторонников Республиканской партии и 753 тыс. 052 сторонника Демократической партии.

В Джорджии поставлен рекорд по досрочному голосованию – 2 млн 381 тыс. 416 голосов. В Огайо и Висконсине отмечается значительная, но не рекордная явка избирателей.

Интерфакс-Украина

Темы: СШАвиборы
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