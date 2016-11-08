Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тука заявил, что на матче в Харькове могут быть провокации

Вторник, 8 ноября 2016, 22:54

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что на футбольном матче Украина-Сербия в Харькове 15 ноября могут случиться провокации.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"План Суркова" - не выдумка и не фантазия. Для его реализации совсем не обязательно быть с Кремлем "на связи". Достаточно иметь авантюристическую склонность и неуемную жажду власти", - отметил он.

По словам Туки, на формирование "команды" для проведения провокаций уже перечислили деньги, а участников для воплощения замысла ищут по всей стране.

"За сутки получил эту информацию из трех независимых источников: футбольные фанаты, не вполне отмороженные"отморозки", которые готовы "подзаработать", но к крови не готовы, и ... СБУ", - сообщил он.

"Первая репетиция - матч Украина-Сербия в Харькове 15-го числа. Слишком "сладкий момент" : город Харьков близкий к границе (русские своих не бросают) Сербия демонстрирует поддержку агрессора - России (бей врагов), "геть_тарифи" + "влада_саджає_патріотів" (владу геть)", - добавил Тука, призвав правоохранителей действовать решительно и не допустить провокаций.

Украинская правда

Темы: ХарьковфутболТука
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 11 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Харьков
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
В Харькове дерусифицировали станцию метро
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
Последние новости
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 11 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
Все новости...
Реклама: