Тука заявил, что на матче в Харькове могут быть провокации

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что на футбольном матче Украина-Сербия в Харькове 15 ноября могут случиться провокации.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"План Суркова" - не выдумка и не фантазия. Для его реализации совсем не обязательно быть с Кремлем "на связи". Достаточно иметь авантюристическую склонность и неуемную жажду власти", - отметил он.

По словам Туки, на формирование "команды" для проведения провокаций уже перечислили деньги, а участников для воплощения замысла ищут по всей стране.

"За сутки получил эту информацию из трех независимых источников: футбольные фанаты, не вполне отмороженные"отморозки", которые готовы "подзаработать", но к крови не готовы, и ... СБУ", - сообщил он.

"Первая репетиция - матч Украина-Сербия в Харькове 15-го числа. Слишком "сладкий момент" : город Харьков близкий к границе (русские своих не бросают) Сербия демонстрирует поддержку агрессора - России (бей врагов), "геть_тарифи" + "влада_саджає_патріотів" (владу геть)", - добавил Тука, призвав правоохранителей действовать решительно и не допустить провокаций.

Украинская правда