Выборы в США: Клинтон лидирует, Трамп подал в суд

Кандидат в президенты США от Демократической партии лидирует во всех семи "колеблющихся" штатах.

Об этом свидетельствуют данные экспериментальной технологии VoteCastr, которая предсказывает итоги голосования, основываясь на данных о явке. В этом году эта технология применяется впервые.

Так, по состоянию на 00:00 по Киеву, система предсказывает победу Клинтон во Флориде, Айове, Неваде, Нью-Хэмпшире, Огайо, Пенсильвании и Висконсине.

При этом стоит отметить, что данные постоянно меняются.

Республиканец Дональд Трамп в свою очередь не сдается, он призывает голосовать жителей Флорида, которая считается ключевым штатом.

Don't let up, keep getting out to vote - this election is FAR FROM OVER! We are doing well but there is much time left. GO FLORIDA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2016

Также Трамп подал иск в суд из-за того, что в день досрочного голосования , 4 ноября, в Неваде, которая является "колеблющимся" штатом, избирательные участки работали дольше на два часа. По мнению республиканца, это могло быть "на руку" Клинтон. Однако суд отклонил жалобу Трампа, пишет Іndependent.

Первые результаты экзит-поллов должны появиться после 1:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Reuters и Ipsos, явка на выборах в США может составить около 60%. Если такое произойдет, то это будет самой высокой явкой избирателей с 1968 года, когда президентом США избрали Ричарда Никсона.

Трамп и Клинтон уже проголосовали на выборах.