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Боевики обстреляли Торецк, погиб мирный житель

Вторник, 8 ноября 2016, 23:50

Боевики нанесли артудар по городу Торецк Донецкой области, в результате чего во дворе своего дома погиб мужчина 1986 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Снаряды боевиков попали в жилые дома, расположенные по ул. 8 марта поселка Новгородское в городе Торецке. От взрыва снаряда возле своего дома погиб молодой человек", - говорится в сообщении.

Полицейские, не смотря на продолжающийся обстрел, прибыли на место происшествия.

"Во дворе дома, где было тело погибшего мирного жителя, находились в шоковом состоянии две женщины, его родные. Полицейские, не колеблясь и понимая, что в любой момент во двор может снова попасть вражеский снаряд, забрали женщин, которые даже не могли ничего сказать, и вывезли их в безопасную зону, где передали работникам скорой помощи", - отметили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" УК Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДНРДонбасс
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