Выборы в США: Появились первые результаты

В США закрылись предвыборные участки в двух штатах – Кентукки и Индиана, сразу же после этого появились первые результаты.

Так, в Кентукки, после обработки 1% голосов лидирует республиканец Дональд Трамп: за него проголосовали 72,2% избирателей, за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон – 24,6%, сообщает СNN.

В штате Индиана также на данный момент ожидаемо лидирует Трамп: после обработки 1% голосов республиканец получает 70,1%, демократ – 26,3.

В Нью-Хэмпшире после подсчета 1% голосов также лидирует Трамп – 52,5% против 41% у Клинтон.

Появились также первые итоги голосования по штату Флорида. По состоянию на 2:05 по Киеву были обработаны 2% голосов. За Трампа проголосовали 58,5% избирателей, за Клинтон – 30,2%.

В Вирджинии по итогам обработки 1% также лидирует Трамп: за него отдали голоса 52,0% избирателей, за Клинтон – 42,4%.

1% голосов обработан по штату Джорджия: за Трампа – 73,4%, за Клинтон – 24,8.

Стоит отметить, что результаты меняются практически каждую минуту.

Вскоре должны появиться первые итоги голосования еще в нескольких штатах.

Breaking: Trump wins in Indiana and Kentucky; Clinton wins in Vermont. Live results: https://t.co/ZA2wya4THw pic.twitter.com/uIT1Y6bIiG