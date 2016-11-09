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Боевики открыли огонь по КПВВ "Майорск", сгорели два авто

Среда, 9 ноября 2016, 05:12
Боевики открыли огонь по КПВВ Майорск, сгорели два авто

Вечером 8 ноября в результате обстрела боевиков в пункте пропуска "Майорск" сгорели два автомобиля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"После закрытия КПВВ "Майорск" в так называемой "серой зоне" осталось несколько десятков автомобилей. Около 20-00 российско-оккупационные войска открыли беспорядочный огонь из пулеметов и гранатометов. Во время стрельбы загорелся 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно есть ли пострадавшие среди мирных жителей. 

Темы: АТОДонбасс
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