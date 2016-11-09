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Сутки в АТО: Боевики стреляли из БМП и минометов

Среда, 9 ноября 2016, 06:50

За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции боевики 54 раза обстреляли позиции украинских военных.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении террористы открывали огонь 32 раза, используя БМП  и 82 и 120 мм минометы. Под обстрелы попали Тарамчук, Красногоровка, Марьинка, Талаковка, Новотроицкое, Березовое, Лебединское, Широкино, Павлополь, Степное.

На Луганском направлении боевики 16 раз открывали огонь из стрелкового оружия, вооружения БТР и 120 мм минометов. Они били в направлении Станицы-Луганской, Желтого, Крымского, Новоалександровки, Балки Кошарной. В районах Калиново и Попасной сепаратисты били из 122мм артиллерийских установок.

На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, вооружения БМП, 82 и 120 милиметровой минометов боевики обстреляли Луганское, Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

Темы: АТОДонбасс
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