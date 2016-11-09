Украина представила в ООН проект резолюции по Крыму, РФ против

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко представил в организации проект резолюции о ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму.

Представитель России заявил, что его делегация будет голосовать против проекта этой "односторонней" резолюции, сообщает Центр новостей ООН.

"Я имею честь представить проект резолюции "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", – сказал Ельченко 8 ноября в Третьем комитете 71-й сессии Генассамблеи ООН.

"Этот проект резолюции базируется на Всеобщей декларации прав человека, международных договорах по правам человека и других соответствующих международных документах и декларациях", – отметил он.

Ельченко подчеркнул, что соавторами проекта резолюции выступили 38 делегаций.

В документе предлагается осудить "ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей".

В проекте содержится просьба к генсеку ООН изыскивать пути и средства, "позволяющие обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ в Крым существующим региональным и международным механизмам по наблюдению за положением в области прав человека".



В преамбуле проекта говорится об осуждении "временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополя" и "непризнании ее аннексии".



Представитель России Евгений Загайнов заявил, что "проект является односторонним", необъективным и предвзятым.

"Проект полностью игнорирует односторонние последствия для жителей Крыма от действий украинских властей", – сказал российский делегат.

Украинская делегация сообщила, что проект резолюции будет вынесен на голосование в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября.



Третий комитет занимается социальной и гуманитарной тематикой. В работе всех шести основных комитетов принимают участие все страны-члены Генассамблеи ООН – представители 193 государств, а также наблюдатели от Палестины и Ватикана.



Проекты резолюций и решений, которые готовятся и принимаются в комитетах консенсусом или голосованием, затем передаются для утверждения на пленарных заседаниях Ассамблеи.