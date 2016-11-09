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В Киевской области водитель открыл огонь по полиции, 2 раненых

Среда, 9 ноября 2016, 09:20

Во время остановки автомобиля полицией в Славутиче Киевской области водитель открыл огонь, в результате чего двое полицейских получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян со ссылкой на начальника криминальной полиции Киевской области.

Согласно сообщению, один полицейский ранен в грудь, второй – в ногу. Самочувствие обоих, по имеющимся данным, стабильное.

Также докладчик заверил, что полиция вышла на след преступника, к розыскам подключили соседние области.

"И так докладывают каждую ночь и каждое утро. Они рискуют своей жизнью и задерживают преступников. Спасибо вам за преданность своей работе", – подытожил Троян.

Как известно, в конце сентября остановленный полицией за нарушение ПДД преступник в Днепре расстрелял двух полицейских – мужчину и женщину. Оба погибли. Нарушитель был задержан, им оказался бывший боец батальона "Торнадо".

Украинская правда

Темы: Киевская областьполиция
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