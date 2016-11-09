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Американцы завалили Google запросами об эмиграции в Канаду

Среда, 9 ноября 2016, 10:32

Сайт государственной миграционной службы Канады работает с перебоями на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США, указывающего на победу республиканца Дональда Трампа.

Об этом сообщает российская служба ВВС.

В целом в СМИ связывают перебои в работе сайта канадской миграционной службы с тем, что американские пользователи начали массово посещать сайт, который в результате не справился с нагрузкой.

Ранее многие либерально настроенные американцы, включая ряд знаменитостей, заявляли о намерении переехать в Канаду в случае победы консерватора Трампа.

Американские СМИ также сообщают о резком всплеске числа запросов в Google о том, как переехать в Канаду. По данным издания Oregon Live, это произошло около 6 вечера по местному времени.

Канал Fox со ссылкой на кадровое агентство Monster, предоставляющее услуги по поиску работу в интернете, сообщает, о резком росте запросов от американцев по поводу поиска работы в Канаде. Причем количество запросов начало расти в начале этого года, как раз когда стартовала президентская кампания.

Власти Канады в "Твиттере" также отреагировали на рост числа запросов со стороны США. В официальном аккаунте страны появилось сообщение:

"В Канаде мигрантов поощряют привносить в страну свои культурные традиции и делиться ими со своими согражданами". Многие издания расценили это сообщение как шутку над результатами выборов в США.

Трамп известен своими спорными высказываниями о проблеме миграции. Например, он обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы сдержать приток нелегальных иммигрантов в страну.

Для американца получить канадское гражданство не так просто, отмечает Huffington Post. Так, процесс рассмотрения вида на жительства для супругов канадских граждан из других стран занимает более двух лет, даже если они уже проживают в Канаде.

Темы: СШАвиборы
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