Правительство по-тихому приняло отставку Саакашвили
Кабинет министров на своем заседании в среду поддержал отставку губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.
Такое решение правительство приняло, рассматривая кадровые вопросы.
Как уточнил УП один из министров, туда был включен вопрос одобрения отставки одесского губернатора.
В повестке дня последним пунктом указывалось лишь общая информация "Кадровые вопросы".
"Кадры по списку смотрите, пожалуйста", - сказал премьер-министр Гройсман министрам. Замечаний не было.
"Тогда по списку решение по кадрам принято", - сказал премьер.
Как известно, ранее президент Петр Порошенко выразил надежду, что правительство поддержит отставку Саакашвили.
В понедельник, 7 ноября, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.
В среду Саакашвили прибыл в Киев под Кабмин и был готов отчитаться перед руководителями государства о своей работе на посту главы Одесской областной госадминистрации.
Александр Шумилин, УП