Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство по-тихому приняло отставку Саакашвили

Среда, 9 ноября 2016, 12:04
Правительство по-тихому приняло отставку Саакашвили

Кабинет министров на своем заседании в среду поддержал отставку губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Такое решение правительство приняло, рассматривая кадровые вопросы.

Как уточнил УП один из министров, туда был включен вопрос одобрения отставки одесского губернатора.

В повестке дня последним пунктом указывалось лишь общая информация "Кадровые вопросы".

 
скриншот

"Кадры по списку смотрите, пожалуйста", - сказал премьер-министр Гройсман министрам. Замечаний не было.

"Тогда по списку решение по кадрам принято", - сказал премьер.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко выразил надежду, что правительство поддержит отставку Саакашвили.

В понедельник, 7 ноября, председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

В среду Саакашвили прибыл в Киев под Кабмин и был готов отчитаться перед руководителями государства о своей работе на посту главы Одесской областной госадминистрации.

Александр Шумилин, УП

Темы: СаакашвилиКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 11 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 11 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
Все новости...
Реклама: