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Кабмин поднял цены на алкоголь

Среда, 9 ноября 2016, 12:27
Кабмин поднял цены на алкоголь

Кабинет министров на заседании в среду повысил минимальные цены на алкоголь.

Об этом сообщает Лига.нет.

"Проект постановления предусматривает повышение минимальных цен на алкогольные напитки и соответствующие изменения в постановление Кабмина про установление размера минимальных оптовых отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Минимальная цена за бутылку водки повысится до 69,78 грн", – заявил вице-премьер и министр экономики Степан Кубив.

В пояснительной записке к документу отмечается, что по состоянию на январь 2016 года цена на спирт составляла в среднем 240 гривен за декалитр с учетом НДС, а с апреля текущего года цена повысилась до 285 гривен.

"Выросли и другие составляющие цены. И потому сейчас предлагается провести коррекцию минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков в зависимости от кода продукции. В частности, – на водку и ликероводочные изделия увеличить на 24%, коньяк (бренди) – на 24,9-30,7%, вина – на 22- 55,7%. При этом на виски, ром и джин предлагается снизить цену на 37,5%", – говорится в предложении министерства.

Действующая минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 литра составляет 54,9 грн.

Темы: Кабинет министровцены
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