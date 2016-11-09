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Саакашвили об эпохе Трампа: Украина входит в опасную полосу

Среда, 9 ноября 2016, 13:21

Михэил Саакашвили считает, что украинские власти абсолютно не готовы к тем вызовам, которые ждут Украину после прихода ко власти в США Дональда Трампа.

Об этом он сказал журналистам в Киеве, стоя у Кабинета министров.

По мнению Саакашвили, Трамп – "очень неглупый человек, очень конкретный и очень непредсказуемый".

"И просто Украина входит в очень опасную полосу, когда – я считаю – наша власть очень плохо подготовлена, абсолютно не подготовлена для тех вызовов, которые у нас будут. У нас будут большие вызовы", – сказал он.

"Сейчас Запад находится в крайне плохой форме, Европа просто в панике. Нас могут просто сплавить… И мы этому не сможем сопротивляться, потому что кто будет о нас заботиться, если само украинское правительство, если наши министры, наши власти сами плевать хотели на свою страну и народ!", – добавил Саакашвили.

"И что вы хотите, чтоб о нас Америка заботилась или Европа? Посмотрите на их (чиновников украинских) декларации. После такого отношения к своему народу и к своей стране вы хотите, чтобы американцы нас спасали от самих себя или европейцы?" – возмутился он.

На дополнительный вопрос, чего Украине ждать от Трампа, Саакашвили ответил: "Давайте, в первую очередь, спросим себя: чего Украине ждать от Порошенко и от украинской власти, потому что мы всё время на кого-то оглядываемся".

"Давайте сами возьмемся за свою страну. Давайте сами поменяем ту ситуацию. Если мы будем так уязвимы, если мы будем самой бедной страной в Европе, если у нас будет такая коррупция, такой беспредел, такой бардак – то пусть там будет самый щирый бандеровец сидеть в Белом доме, он нам не сможет помочь", – заявил грузинско-украинский политик.

"А так – мы в очень рисковой зоне. Потому что каждый будет заботиться сейчас о своих интересах. Мир стал таким: каждый за себя. Так, может, мы в Украине тоже будем за себя, а не за карманы, за свои оффшорные счета и за тот бардак, который есть?" – добавил он

"Когда мы будем за себя, будем сильными, Украина будет самой ведущей страной в Европе – тогда, наоборот, Трамп и другие будут спрашивать: что мы можем получить от Украины. Они всегда наоборот: что мы можем получить от них", – сказал Саакашвили.

Как известно, 8 ноября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы. Новый президент США заступит на должность 20 января 2017 года.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиТрампСШАвиборы
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