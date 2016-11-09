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Нобелевский лауреат предсказывает спад мировой экономики из-за Трампа

Среда, 9 ноября 2016, 13:27

Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман предсказал спад мировой экономики из-за победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

Об этом он написал в статье, опубликованной в газете The New York Times.

"Похоже, побеждает Дональд Трамп, и рынки падают. Когда же мы можем ожидать, что они пойдут вверх… Первый пришедший в голову ответ - никогда", - написал экономист.

"При любых обстоятельствах, поставив безответственного, невежественного человека, который принимает советы от всех неправильных людей, отвечающего за  нацию с самой важной в мире экономикой, будет очень плохой новостью. Что делает ее особенно плохой прямо сейчас – это принципиально хрупкое состояние большей части мира все еще, спустя восемь лет после великого финансового кризиса", - отметил он.

"Очень вероятно, что нас ожидает глобальный спад, конца которому не предвидится", - считает Кругман.

Он называет победу кандидата республиканцев "катастрофой для Америки и мира, которая имеет много аспектов".

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