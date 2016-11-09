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В Торецке боевики ранили жителя, в Марьинке повредили дома

Среда, 9 ноября 2016, 14:43

Боевики т.н. "ДНР" почти сутки не прекращают обстреливать подконтрольную украинским властям территорию Торецка, в среду травмы получил 40-летний мужчина.

Как сообщает полиция Донецкой области, медики сообщили Торецкому отделению полиции, что каретой "скорой помощи" доставлен 40-летний житель с. Верхнеторецкое с ранением ног.

По предварительным данным, госпитализированный получил травму около 11:30 в результате артобстрела по месту жительства.

Правоохранители не могут пообщаться с пострадавшим, пока тот в операционной.

На месте происшествия работают полицейские, которые оказывают помощь мирным жителям, фиксируют последствия обстрелов.

Сведения по факту обстрела внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в жилом секторе Марьинки, где около 19 часов вечера во вторник, 8 ноября, начались обстрелы, зафиксированы прямые попадания по улицам Ворошилова, Заводской и Ленина.

Уже известно о 4 повреждениях, это жилая многоэтажка и кафе, которое не работает, также 2 жилых дома.

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте обстрела работает полиция.

 
Повреждения в Марьинке
фото полиции
 
 
 
 
 
 

По окончании обстрелов будет открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Темы: ДонбассАТОбоевые действияполиция
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