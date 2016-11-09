Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев требует от боевиков подробно рассказать о заложниках

Среда, 9 ноября 2016, 15:17

Украинская сторона во время заседания гуманитарного подгруппы на минских переговорах призвала ОРДЛО предоставить корректную информацию о пленных.

Об этом сообщила член гуманитарной подгруппы на минских переговорах Ирина Геращенко на своей странице в Facebook по итогам заседания подгруппы в среду, где присутствовали Виктор Медведчук и советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"На гуманитарной подгруппе Украинская сторона призвала ОРДЛО предоставить корректную информацию о содержащихся и мы сделали конкретные, компромиссные предложения для освобождения заложников", - рассказала она.

Геращенко сообщила, что украинская сторона поддерживает инициативы ОБСЕ и МККК, которые в ближайшее время присоединятся к проекту восстановления моста вблизи Станицы Луганской.

"Это очень важно для гражданского населения. И мы будем способствовать скорейшей реконструкции моста. Украина настаивает на открытии КПВВ "Золотое" и призывает ОБСЕ и РФ содействие в том, чтобы ОРЛО отказалась от всех надуманных поводов, под которыми блокирует открытие КПВВ. Мы настаиваем, что этот пункт должен работать уже сейчас, что разгрузит работу других пунктов", - заявила Геращенко.

В то же время она рассказала, что координатор ОБСЕ Тони Фриш смог передать пленникам на неподконтрольной Киеву территории письма от родных и проинспектировал условия содержания.

"Это была первая за полтора года возможность увидеть ребят, мы очень долго этого добивались...", - написала она.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 11 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
Все новости...
Реклама: