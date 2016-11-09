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МИД РФ грозит ответными мерами на новые санкции ЕС

Среда, 9 ноября 2016, 15:52

Министерство иностранных дел России осудило решение Евросоюза о новых санкциях пообещало принять ответные меры.

Об этом идет речь в официальном комментарии российского внешнеполитического ведомства, распространенном в среду.

"В Москве известно о решении Совета ЕС от 8 ноября о расширении персональных санкций против российских физических лиц за счет включения в есовский "черный список" шести депутатов Государственной Думы седьмого созыва от Крыма и Севастополя", – идет речь в сообщении.

Такие меры МИД РФ воспринимает "как ничем не оправданное коллективное наказание населения этого региона за свободное демократическое изъявление воли".

Российские дипломаты считают, что "рестрикции против депутатов Государственной Думы не будут способствовать восстановлению нормального диалога между законодательными органами России и ЕС".

Российская сторона предпримет соответствующие ответные меры, пообещали в МИД РФ.

Как сообщалось, 9 ноября стало известно, что ЕС добавил в список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции в связи с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, депутатов Госдумы РФ, избранных в оккупированном Крыму.

В список включены пять депутатов от Крыма Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Темы: РосcиясанкцииЕС
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