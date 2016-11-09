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Клинтон заявила, что разочарована результатами выборов

Среда, 9 ноября 2016, 18:01

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон впервые выступила перед своими сторонниками после поражения в политической гонке и заявила, что разочарована результатами выборов.

С речью она выступила около 19.00 по киевскому времени.

"Это не тот результат, ради которого мы работали, и мне жаль, что мы не победили", - отметила Клинтон.

"Я знаю, насколько вы разочарованы, потому что я сама разочарована, как и десятки миллионов американцев. Это больно и будет больно долго", - добавила она.

Кандидат в президенты призвал своих сторонников принять результаты выборов, поверить в то, что Дональд Трамп будет управлять страной, и дать ему шанс.

"Ночью я позвонила и поздравила Дональда Трампа и предложила ему вместе работать на благо нашей страны. Я надеюсь, что он станет успешным президентом для всех американцев", - сказала Клинтон.

Как известно, выборы в США проходят по двухступенчатой системе. Жители голосуют за кандидатов, но их голоса кандидаты получают через коллегию выборщиков, а не непосредственно.

Выборщиков назначают в каждом штате США по количеству избранных членов Конгресса от штата. Коллегия состоит из 538 человек, таким образом, кандидату для победы на выборах нужно набрать 270 голосов выборщиков.

Трамп победил на выборах президента США именно благодаря тому, что набрал больше голосов выборщиков. На данный момент у него 276 голосов против 218 у Клинтон.

Украинская правда

Темы: СШАвиборы
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