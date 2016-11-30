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В кафе в центре Харькова произошел взрыв, есть пострадавшие

Среда, 30 ноября 2016, 23:12

В Харькове в кафе, расположенном на проспекте Науки, около 21:20 произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

"По предварительным данным, в заведении находился неисправный газовый баллон. Вероятнее всего он и стал эпицентром возгорания", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22:00 четверо пострадавших обратились за медицинской помощью.

Правоохранители устанавливают обстоятельства, которые привели к взрыву.

Темы: Харьковполиция
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