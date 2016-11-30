В кафе в центре Харькова произошел взрыв, есть пострадавшие
Среда, 30 ноября 2016, 23:12
В Харькове в кафе, расположенном на проспекте Науки, около 21:20 произошел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
"По предварительным данным, в заведении находился неисправный газовый баллон. Вероятнее всего он и стал эпицентром возгорания", - говорится в сообщении.
По состоянию на 22:00 четверо пострадавших обратились за медицинской помощью.
Правоохранители устанавливают обстоятельства, которые привели к взрыву.
Через вибух газу в закладі громадського харчування по просп. Науки, 12 загиблих немає, травми отримали 4 особи (ФОТО Юрія Сидоренка) pic.twitter.com/1CtyKFOvm3— @XAPKIB (@XAPKIB) 30 листопада 2016 р.