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СМИ: Инаугурацию Трампа организовывает человек Манафорта

Четверг, 1 декабря 2016, 00:26

Многолетний деловой партнер американского политтехнолога Пола Манафорта, Рик Гейтс играет ведущую роль в организации официальной церемонии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января  в Вашингтоне.

Об этом сообщил журналист-расследователь издания Yahoo news Майкл Исикофф, передает "Голос Америки".

Гейтс официально не входит в состав переходной администрации Трампа. Он занимает должность главного заместителя председателя инаугурационного комитета, который возглавляет близкий друг Трампа Томас Баррак.

Рик Гейтс близок к Полу Манафорту, бывшему главе избирательной кампании Дональда Трампа, который вынужден был покинуть свой пост на фоне ряда "украинских" скандалов.

После завершения выборов Манафорт снова сблизился с лагерем Трампа.

Ранее сообщалось, что Пол Манафорт организовал тайную операцию по лоббированию в Вашингтоне Партии регионов во время правления Виктора Януковича. Рик Гейтс лично руководил работой двух известных вашингтонских лоббистских фирм Mercury LLC и Podesta Group Inc.

Как ранее сообщало АР, в 2012 году Манафорт помог Партии регионов перевести американским лоббистам как минимум $2,2 миллиона.

Как известно, НАБУ подтверждает пребывание имени Манафорта среди списков "черной бухгалтерии" ПР, согласно которым он получил 12,7 млн долларов. Сейчас по данному делу ведется расследование.

"Украинская правда" писала о сотрудничестве Манафорта и ПР еще в 2007 году.

Сам Манафорт отрицает получение этих выплат.

"Украинская правда" ранее неоднократно писала о лоббистских усилиях команды Януковича, в частности – о "Европейском центре современной Украины" и деятельности Манафорта. Об этом можно почитать, в частности, здесьздесь издесь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПол Манафорт
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